Frappes à Damas: aucune ambassade israélienne n'est "en sécurité", prévient l'Iran

"Aucune ambassade israélienne n'est plus en sécurité", a déclaré le général des Gardiens de la révolution Yahya Rahim Safavi, cité par l'agence locale Isna.

Le bilan total du raid s'est élevé à 16 morts, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

M. Rahim Safavi a affirmé que, à cause des menaces iraniennes, Israël avait "fermé par peur jusqu'à hier 27 ambassades", dont celles "en Jordanie, en Egypte, à Bahreïn et en Turquie", une information non confirmée par d'autres sources.

L'ayatollah Ali Khamenei a averti mercredi qu'Israël serait "giflé" pour l'attaque.