Frappes à Damas: le président iranien dit que "ce crime lâche ne restera pas sans réponse"

"Jour après jour, nous assistons au renforcement du front de résistance et au dégoût et à la haine des nations libres contre la nature illégitime" d'Israël, "et ce crime lâche ne restera pas sans réponse", a dit le président iranien dans un communiqué.

Il a condamné un "acte d'invasion inhumain, agressif et méprisable comme une violation flagrante des réglementations internationales".