Frappes israéliennes sur Gaza, craintes d'une "nouvelle escalade" au Liban

Israël pilonne mardi la bande de Gaza à l'heure où son Premier ministre Benjamin Netanyahu évoque la fin de la phase "intense" des combats avec le Hamas palestinien, et où les craintes d'une "nouvelle escalade" avec le Hezbollah libanais vont croissant.

Aux premières heures mardi, la défense civile palestinienne a fait état de 13 morts dans des frappes israéliennes à Gaza-Ville et des témoins de bombardements à Rafah (sud), près de l'Egypte, où Israël a lancé une opération terrestre début mai.

Blinken "a souligné l'importance d'éviter une nouvelle escalade du conflit et de parvenir à une solution diplomatique qui permette aux familles israéliennes et libanaises de rentrer chez elles", a indiqué le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

"Il y a aura une guerre"

Les échanges de tirs ces derniers mois entre l'armée israélienne et le Hezbollah libanais, mouvement islamiste allié du Hamas, armé et financé par l'Iran, ont entraîné le déplacement de dizaines de milliers d'habitants des zones frontalières du sud du Liban et du nord d'Israël.

Dans un article publié dimanche, le quotidien britannique The Telegraph affirme que le Hezbollah stockait missiles et explosifs iraniens à l'aéroport de Beyrouth, dans un secteur de la capitale où le Hezbollah est prépondérant.