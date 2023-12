Frappes israéliennes sur Gaza, le Hamas discute cessez-le-feu en Egypte

"Nous étions tranquillement assis (à la maison, ndlr) et tout à coup nous avons entendu une forte explosion et des débris ont commencé à nous tomber dessus", a témoigné à l'AFP Tayseer Abou Al-Eish. "L'appartement a été complètement détruit et mes filles criaient. Il y a eu plusieurs victimes (...) nous essayons de sortir les voisins des décombres mais il y a des martyrs".

Et au sud de Jérusalem, un Palestinien a blessé deux Israéliens dans une attaque au couteau avant d'être lui-même abattu, selon la police et les secouristes, le Hamas saluant une "opération héroïque" menée en "réponse" à la situation à Gaza.

- Discussions au Caire -