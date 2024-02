Frappes israéliennes sur le centre de la Syrie: 10 morts

Dix personnes, dont deux combattants du Hezbollah libanais et six civils, ont été tuées dans des frappes israéliennes sur la ville de Homs dans le centre de la Syrie, a indiqué mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Le ministère syrien de la Défense a de son côté indiqué que "l'ennemi israélien a mené des frappes aériennes (..) visant plusieurs cibles dans la ville de Homs et ses environs (..) tuant et blessant un certain nombre de civils".

Les raids menés dans la nuit de mardi à mercredi ont notamment visé un immeuble dans un quartier résidentiel de Homs, qui s'est complètement effondré, selon l'Observatoire.