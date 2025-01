Frayeur à Las Vegas: un Tesla Cybertruck explose devant le Trump Hotel

Frayeur aux États-Unis, déjà meurtris par une attaque à la voiture-bélier à La Nouvelle-Orléans. À Las Vegas, un Cybertruck de Tesla a explosé devant les portes de l'hôtel Trump International.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent le véhicule en feu à l'extérieur de l'hôtel.

