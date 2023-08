Fusillade dans un magasin en Floride: le tireur a fait 3 morts, motivé par la "haine" raciale

Le tireur qui a ouvert le feu et tué trois personnes noires samedi dans un magasin de Jacksonville, en Floride, avant de se suicider, était motivé par la "haine" raciale, a annoncé le shérif local.

"Il a visé un certain groupe, et ce sont les Noirs", a affirmé lors d'une conférence de presse le shérif TK Waters, estimant que le motif racial était "très clair". Des manifestes laissés par le tireur, qui était âgé d'une vingtaine d'années et blanc, détaillent sa "répugnante idéologie de haine", selon M. Waters.