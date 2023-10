Fusillade près d'un campus universitaire aux Etats-Unis: plusieurs personnes blessées

Plusieurs personnes ont été blessées par balle près d'un campus universitaire de Baltimore, mardi en fin de journée, a indiqué la police de cette ville de la côte est des Etats-Unis.

Le département de la police de Baltimore (BPD) a indiqué sur X (ex-Twitter), qu'il était en cours d'intervention face à "une situation de tireur actif" près du campus de l'université Morgan State.

"Le BPD confirme qu'il y a plusieurs victimes impliquées", a-t-il déclaré. "Veuillez continuer à vous mettre à l'abri et à éviter la zone", a-t-il ajouté. L'université a également invité les étudiants et leurs familles à éviter la zone et à se mettre à l'abri. Morgan State est une université historiquement noire qui compte environ 9.000 étudiants.