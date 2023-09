G20: Le monde est confronté à une "urgence climatique sans précédent", déclare Lula

"Le manque d'engagement en faveur de l'environnement nous conduit à une situation d'urgence climatique sans précédent", a déclaré M. Lula au début de la réunion de deux jours organisée à New Delhi.

"Les sécheresses, les inondations, les tempêtes et les incendies sont de plus en plus fréquents et compromettent la sécurité alimentaire et énergétique", a ajouté M. Lula, dont le pays accueillera le sommet sur le climat COP30 en 2025.