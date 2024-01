Gabriel Attal, une vie autour de Saint-Germain-des-Prés

"On ne peut pas dire qu'il a beaucoup travaillé, qu'il a beaucoup été confronté aux difficultés des Françaises et des Français", a abondé Manuel Bompard, coordinateur des Insoumis, sur BFMTV-RMC.

Gabriel Attal grandit dans les XIIIe et XIVe arrondissements de Paris et effectue toute sa scolarité à l’École alsacienne, un prestigieux établissement privé du VIe arrondissement, non loin du Quartier latin. L'un de ceux où se retrouvent les enfants de familles aisées, convaincues aussi que c'est là que se forme et se croise la future élite de la nation.

Élu conseiller municipal à 25 ans, nommé secrétaire d'État à 29 ans, Premier ministre à 34 ans, Gabriel Attal en fait assurément partie.