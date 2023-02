Gautam Adani, le magnat indien miné sur le marché boursier

Le magnat indien Gautam Adani à la tête d'un empire allant des mines de charbon aux aéroports en passant par les médias, était la plus grande fortune d'Asie jusqu'à ce que des accusations de fraude portées par une société d'investissement américaine, provoque l'effondrement de ses titres cette semaine à la Bourse de Bombay.

En quelques jours, le milliardaire a perdu près de 60 milliards de dollars, le faisant passer du troisième au quinzième rang dans le classement des plus grandes fortunes mondiales établi par Forbes.

Agé de 60 ans, Gautam Adani se décrit lui-même comme un introverti. "Je ne suis pas une personne sociable qui veut aller à des fêtes", avouait-il au Financial Times en 2013.

Né à Ahmedabad, dans l'Etat occidental du Gujarat en Inde, dans une famille de la classe moyenne, il a abandonné ses études pour travailler brièvement dans l'industrie du diamant avant de lancer en 1988 son entreprise d'exportation.

En 1995, l'homme d'affaires, qui cherchait alors à diversifier ses activités, a remporté le contrat de construction et d'exploitation du port de commerce de Mundra, devenu depuis le plus grand de l'Inde. Dans le même temps, il s'est lancé dans la production d'énergie thermique et dans l'extraction de charbon dans son pays et à l'étranger.

Ces dernières années, son conglomérat a fait une incursion dans la pétrochimie, le ciment, les centres de gestion de données ou encore le raffinage du cuivre.