Gaz: le Qatar prévoit de nouveaux contrats d'approvisionnement à long terme

"Il s'agit simplement de se mettre d'accord sur les termes, les conditions et les prix (...) mais je pense qu'il y a une énorme demande, que ce soit en Asie ou en Europe", a-t-il ajouté lors du Forum économique du Qatar.

QatarEnergy a signé des contrats portant sur 25 millions de tonnes de GNL l'année dernière, et va en "en signer d'autres cette année", a déclaré Saad al-Kaabi, qui dirige également le géant public des hydrocarbures.

"Je pense que même l'Europe a réalisé qu'elle devait faire autrement pour garantir le long terme", a-t-il ajouté.

Le Qatar est l'un des plus grands producteurs de GNL au monde avec les Etats-Unis et l'Australie.

Les pays asiatiques, notamment la Chine, le Japon et la Corée du Sud, figurent parmi ses principaux clients, mais l'émirat est de plus en plus courtisé par les pays européens, en quête d'alternatives au gaz russe depuis l'invasion de l'Ukraine.