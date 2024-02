Gaza: 8.000 personnes évacuées de l'hôpital al-Amal selon la Croix-Rouge

"La situation humanitaire dans la bande de Gaza est plus que catastrophique", a déclaré un porte-parole de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), Tommaso Della Longa, lors d'un point de presse à Genève.

"Il y a encore actuellement une centaine de personnes âgées et de personnes handicapées qui n'ont pas pu quitter l'hôpital, 80 patients et 100 membres du personnel et bénévoles. Ils sont toujours à l'intérieur", a-t-il dit.

La bande de Gaza est assiégée et dévastée après quatre mois de guerre entre Israël et le Hamas palestinien, un conflit déclenché par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste contre Israël le 7 octobre, qui a entraîné la mort de plus de 1.160 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP sur la base de données officielles israéliennes.

La riposte d'Israël à Gaza a fait 27.585 morts, en grande majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.