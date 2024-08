Gaza: Blinken en Israël, Netanyahu appelle à des pressions sur le Hamas en vue d'une trêve

Partager:

Kevin MOHATT Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé la communauté internationale à faire pression sur le Hamas plutôt que sur la partie israélienne en vue d'un cessez-le-feu à Gaza, à la veille d'une rencontre avec le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, arrivé dimanche soir à Tel-Aviv. M. Blinken, qui effectue sa neuvième visite en Israël depuis le début de la guerre à Gaza, le 7 octobre, entend pousser à un accord pour mettre fin à plus de dix mois d'un conflit dévastateur, et éviter son extension après les menaces d'attaque de l'Iran et de ses alliés contre Israël.

Il rencontrera lundi matin M. Netanyahu, et s'entretiendra également avec son ministre de la Défense, Yoav Gallant et le président israélien Isaac Herzog, avant de se rendre au Caire mardi, selon un responsable américain l'accompagnant. Alors que de profondes divergences demeurent entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu, M. Netanyahu a appelé dimanche à "diriger la pression sur le Hamas", et "non vers le gouvernement israélien", dénonçant un "refus obstiné" du mouvement islamiste palestinien de conclure un accord pour une trêve à Gaza. "Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons être flexibles et d'autres sur lesquelles nous ne pouvons pas l'être", a ajouté le dirigeant israélien, sur lequel la pression s'accentue à l'international et dans son pays pour mettre fin à la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas contre Israël le 7 octobre.

"C'est pourquoi, en plus des efforts considérables pour ramener nos otages, nous restons fermes sur les principes (...) essentiels à la sécurité d'Israël", a-t-il encore dit. "Le sentiment (...) est que les différents points de blocage qui existaient auparavant peuvent être surmontés" a mis en avant un responsable américain accompagnant M. Blinken. Les Etats-Unis, qui viennent d'approuver une vente d'armes à leur allié israélien d'un montant de 20 milliards de dollars, ont soumis vendredi une nouvelle proposition de compromis après deux jours de discussions à Doha des médiateurs américain, qatari et égyptien, avec Israël. Kevin MOHATT