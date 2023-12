Gaza: Blinken pour la protection "sans équivoque" des journalistes dans une lettre envoyée à l'AFP

Les Etats-Unis "continueront à souligner auprès d'Israël, et de tous les pays, que les journalistes doivent être protégés contre tout danger", a-t-il écrit dans ce courrier reçu mardi par l'AFP.

Au moins 63 journalistes et employés de médias – 56 Palestiniens, 4 Israéliens et trois Libanais – sont morts depuis le 7 octobre, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).

L'AFP et d'autres médias internationaux avaient envoyé fin octobre une lettre commune à M. Blinken, lui demandant d'aider à protéger les journalistes, une profession lourdement endeuillée à Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas.

L'AFP et les autres médias internationaux avaient également demandé au secrétaire d'Etat américain son aide pour l'évacuation de leurs employés hors de Gaza.

L'évacuation des citoyens américains et étrangers hors de Gaza reste "notre priorité numéro 1, et nous travaillons avec l'Egypte, les Nations unies et Israël pour faciliter leur sortie de Gaza en sécurité", a répondu Anthony Blinken.

Une centaine de députés français, pour la plupart de gauche, ont adressé lundi un courrier à la Première ministre Elisabeth Borne, réclamant de "tout mettre en oeuvre" pour permettre "l'évacuation des journalistes de l'AFP bloqués dans la bande de Gaza".