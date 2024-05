Gaza: cinq soldats israéliens tués par des "tirs amis" lors de combats

Partager:

L'armée israélienne a annoncé jeudi la mort de cinq soldats tués la veille par des "tirs amis" lors de combats dans le nord de la bande de Gaza, en pleine controverse au sein du cabinet de guerre sur la future gouvernance du territoire palestinien. Au huitième mois de la guerre opposant Israël au mouvement islamiste palestinien Hamas, le nord et le centre de la bande de Gaza ont été visés dans la nuit par des bombardements et des frappes d'artillerie israéliens, ont rapporté des journalistes de l'AFP, témoins et médecins.

L'armée a indiqué que cinq soldats avaient été tués et sept blessés par deux tirs d'obus d'une unité de blindés sur un bâtiment où ils étaient rassemblés mercredi soir dans le camp de réfugiés de Jabalia, théâtre de violents affrontements avec des unités du Hamas. Selon l'enquête, le personnel des blindés avait pourtant été prévenu quelques heures auparavant de la présence des soldats à l'intérieur du bâtiment. Au total, 278 soldats israéliens ont été tués depuis le début de l'offensive terrestre israélienne dans la bande de Gaza le 27 octobre. La guerre à Gaza domine jeudi le sommet des dirigeants de la Ligue arabe réunis à Manama, à Bahreïn. Lors de leur premier sommet en novembre en Arabie saoudite, quelques semaines après le début de la guerre le 7 octobre, les dirigeants arabes avaient condamné l'offensive israélienne, mais sans adopter de sanctions.

- Le Hamas "là pour durer" - Mercredi, le chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a affirmé que le mouvement islamiste palestinien était à Gaza "pour durer", après y avoir pris le pouvoir en 2007. Il a ajouté que l'issue des pourparlers via des médiateurs (du Qatar, d'Egypte et des Etats-Unis) sur un cessez-le-feu était incertaine car Israël "insiste pour occuper le point de passage de Rafah", à la frontière avec l'Egypte, "et amplifier son agression" dans le territoire palestinien. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a lui écarté toute discussion sur l'après-guerre avant l'anéantissement du Hamas, tandis que son ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est dit opposé à ce qu'Israël y exerce un "contrôle" militaire ou civil à l'issue du conflit, appelant à une alternative palestinienne au Hamas.