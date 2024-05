A Gaza, des habitants "pas concernés" par le décès de Raïssi

"Avec toute cette destruction et dévastation que nous avons subie, aucun pays n'a prêté attention à nous. Pourquoi devrais-je m'intéresser à cet homme alors qu'il ne nous a apporté que la ruine?" commente ainsi cet habitant de Gaza interrogé par l'AFP.

La mort de M. Raïssi "ne me concerne pas du tout", abonde Roba Al-Azaïza, une habitante de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza. "Je n'éprouve pas non plus de tristesse pour lui. Je pleure seulement pour mon peuple qui meurt chaque jour (....) et pour le fait que personne ne se soucie de nous".

Le 7 octobre, des commandos du Hamas infiltrés de la bande de Gaza dans le sud d'Israël, ont mené une attaque sanglante qui a entraîné la mort de plus de 1.170 personnes, majoritairement des civils, selon un bilan de l'AFP établi à partir de données officielles israéliennes. Sur les 252 personnes alors emmenées comme otages, 124 sont toujours retenues à Gaza, dont 37 mortes selon l'armée.