Gaza: des ministres de pays arabes appellent à une fin "immédiate" des hostilités

Les ministres des Affaires étrangères de plusieurs pays arabes et de la Turquie ont appelé vendredi à Washington à une fin "immédiate" de la guerre dans la bande de Gaza, exhortant les Etats-Unis à soutenir une résolution de l'ONU sur un cessez-le-feu humanitaire.

L'ONU doit se prononcer, peut-être dès vendredi, sur une résolution réclamant "un cessez-le-feu humanitaire immédiat" mais qui fait l'objet d'intenses tractations face à un possible veto des Etats-Unis.

La délégation, qui comprend l'Egypte, la Jordanie, le Qatar, l'Arabie saoudite, la Turquie et l'Autorité palestinienne, devait être reçue plus tard vendredi par le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken.

"J'espère vivement que nos partenaires américains en feront plus. Nous pensons qu'ils peuvent en faire plus" pour mettre fin au conflit entre Israël et le Hamas, a affirmé le ministre saoudien.