Gaza: entrée du premier convoi d'aide par le point de passage Kerem Shalom

Israël avait annoncé vendredi avoir approuvé "temporairement" l'entrée d'aide humanitaire dans la bande de Gaza par un de ses points de passage, afin de décongestionner celui de Rafah entre le territoire palestinien et l'Egypte, qui était depuis le début de la guerre l'unique point d'entrée des camions de vivres et médicaments dans Gaza.

L'organisme du ministère israélien de la Défense chargé des affaires civiles palestiniennes, le Cogat, a indiqué qu'"à partir d'aujourd'hui (dimanche), les camions d'aide de l'ONU seront soumis à des contrôles de sécurité et transférés directement à Gaza via Kerem Shalom, conformément à l'accord conclu avec les Etats-Unis".

Après plus de deux mois de guerre et un siège total imposé par Israël depuis le 9 octobre, les conditions de vie sur l'étroite bande de terre sont décrites comme cauchemardesques par l'ONU et les ONG pour des civils acculés dans des zones toujours plus petites pour tenter d'échapper aux bombes.

Quelque 1,9 million d'habitants, soit 85% de sa population, ont été déplacés, d'après l'ONU, dont beaucoup ont dû fuir plusieurs fois face aux combats qui s'étendaient.