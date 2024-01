Gaza est "devenue inhabitable", déclare le coordinateur humanitaire de l'ONU

"Trois mois après les atroces attaques du 7 octobre, Gaza est devenue un lieu de mort et de désespoir" et ses habitants "font face à des menaces quotidiennes sous les yeux du monde", a déclaré Martin Griffiths dans un communiqué.

Depuis, les opérations militaires israéliennes ont fait 22.600 morts à Gaza, majoritairement des femmes et des mineurs, selon le ministère de la Santé du Hamas, au pouvoir à Gaza depuis 2007.

La guerre a provoqué d'immenses destructions et un désastre humanitaire dans le territoire palestinien, où la famine menace et la plupart des hôpitaux sont hors service. Les habitants de la bande de Gaza - dont 85% ont été déplacés selon l'ONU - sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, d'eau, de carburant et de médicaments.