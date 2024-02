Gaza: frappe israélienne sur la maison d'un célèbre comédien, 23 morts

Un bombardement israélien a détruit vendredi la maison d'un célèbre comédien palestinien, blessé dans cette frappe qui a tué au moins 23 personnes et blessé plus de 50 autres dans la bande Gaza, a annoncé le ministère de la Santé du Hamas.

Très populaire à Gaza, Mahmoud Zuaiter, connu pour ses caméras cachées et pastiches et son humour noir, est suivi par plus de 1,2 million de personnes sur les réseaux sociaux, et ses vidéos ont été vues des millions de fois sur YouTube.

Dans une vidéo postée vendredi soir sur les réseaux sociaux, le comédien apparaît assis, une petite fille blessée sur les genoux, visiblement bouleversé, disant quelques mots avant d'éclater en sanglots.

"J'ai toujours été contre l'idée de quitter Gaza. Et je priais Dieu de ne pas me forcer à partir (...) parce que j'aime tellement Gaza et ses habitants. Mais il semble qu'ils veulent qu'on quittent tous Gaza", dit-il avant de s'effondrer en larme.