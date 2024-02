Gaza: frappes meurtrières israéliennes, le Hamas étudie la proposition de trêve

Selon un journaliste de l'AFP, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements sur Khan Younès, grande ville du sud en partie dévastée, où selon Israël, se cachent des responsables du Hamas.

Des frappes aériennes ont visé aussi Rafah, plus au sud, selon la même source, alors que les craintes s'amplifient face à une possible offensive militaire contre cette ville surpeuplée, à la frontière fermée avec l'Egypte. Dans cette ville de 200.000 habitants, s'entassent désormais dans des abris et des campements de fortune plus d'un million de déplacés palestiniens menacés par les pénuries et les épidémies.

- "Epuisés"