Gaza: funérailles d'un reporter d'Al Jazeera tué dans une frappe israélienne

La dépouille de Samer Abou Daqa, sur laquelle avaient été posés son gilet pare-balles siglé "presse" et son casque, a été transportée à travers la foule à Khan Younès, avant d'être enterré dans une fosse creusée par des confrères.

L'armée israélienne a affirmé de son côté avoir approuvé une voie d'accès pour une ambulance palestinienne mais que celle-ci avait choisi de prendre un autre chemin et s'était retrouvée bloquée.

Elle a assuré par ailleurs qu'elle ne "cible jamais délibérément les journalistes" et prend "toutes les mesures opérationnelles possibles pour protéger civils et journalistes".

"Compte tenu des échanges de tirs continus, rester dans une zone de combat active comporte des risques", a-t-elle argué.

Plus de 60 journalistes et employés de médias, en majeure partie des Gazaouis, sont morts depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël le 7 octobre, déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien, selon le Comité pour la protection des journalistes (CPJ).