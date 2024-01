Gaza : La situation humanitaire est "indescriptible" selon le patron de l'OMS

La situation humanitaire dans la bande de Gaza est "indescriptible" et la distribution de l'aide doit faire face à des obstacles "quasiment insurmontables", a dénoncé mercredi le patron de l'OMS, après des mois de bombardements incessants par l'armée israélienne.

"Seuls 15 hôpitaux fonctionnent même partiellement. Le manque d'eau potable et d'assainissement et les conditions de vie surpeuplées créent un environnement idéal pour la propagation des maladies", a-t-il mis en garde.

Il a une nouvelle fois lancé un appel à un immédiat cessez-le-feu ou à tout le moins la mise en place de routes humanitaires sécurisées, qui permettraient de distribuer plus largement l'aide sur le territoire palestinien.

Le nord, où se sont concentrés les bombardements et les combats dans les premières semaines de la guerre entre Israël et le mouvement islamique Hamas, n'a pas été accessible pour des missions de l'OMS depuis le 26 décembre. Sept missions ont dû être annulées faute d'assurance suffisantes que les convois seraient épargnés.

Plus largement, "la fourniture de l'aide humanitaire à Gaza continue de se heurter à des défis presque insurmontables : les sévères restrictions de mouvement dues aux bombardements, la pénurie de carburant et les communications interrompues empêchent l'OMS et ses partenaires d'atteindre ceux qui en ont besoin", a affirmé le docteur Tedros.