A Gaza, la trêve et l'espoir de "rentrer à la maison"

Depuis 48 jours, les frappes étaient incessantes sur le territoire palestinien. Bombardements aériens, tirs d'artillerie, salves des chars postés à la frontière à l'Est, frappes depuis les navires de guerre à l'Ouest.

Pourtant, le calme ne règne pas. Le fracas de la guerre a été remplacé par les klaxons des embouteillages et les sirènes des ambulances qui tentent de se frayer un chemin au milieu des déplacés qui sortent en masse des hôpitaux où ils avaient trouvé refuge.

Avec la trêve de quatre jours, qui prévoit la libération d'otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens, plus aucun tir ne résonnait vendredi matin à Khan Younès, dans le sud du petit territoire assiégé.

"On était dans une école, près de l'hôpital Nasser, on fuyait la mort, la destruction et tout ce qui se passe", lâche-t-elle, la voix étranglée. "Je ne comprends toujours pas ce qui nous est arrivé, pourquoi nous ont-ils fait ça?".

Le 7 octobre, le Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a lancé une attaque d'une ampleur inédite en Israël. Il a tué 1.200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes et capturé avec d'autres groupes armés palestiniens environ 240 otages.

- "Confiance" -