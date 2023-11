Gaza: la trêve repoussée pour des détails sur la liste des otages à libérer

L'entrée en vigueur d'une trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est repoussée en raison de discussions "de dernière minute" sur les "noms des otages israéliens et les modalités de leur remise" à une tierce partie, a indiqué jeudi un responsable palestinien à l'AFP.

Environ 240 personnes ont été enlevées le 7 octobre, lors d'attaques terroristes menées par le mouvement islamiste palestinien sur le sol de l'État hébreu. Ces attentats ont également fait quelque 1.200 morts, en grande majorité des civils, selon les autorités israéliennes.

En représailles, le gouvernement israélien a promis d'"anéantir" le Hamas et bombarde sans relâche la bande de Gaza, coupée depuis le 9 octobre d'approvisionnement en eau, électricité et carburant. Plus de 14.000 personnes y ont été tuées dont plus de 5.800 enfants, selon le gouvernement du mouvement islamiste, au pouvoir depuis 2007 dans ce territoire de quelque 360 km2.