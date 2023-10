Gaza: le chef de la diplomatie iranienne se concerte avec le Hezbollah

Le chef du mouvement islamiste libanais Hezbollah a évoqué avec le ministre iranien des Affaires étrangères, en visite au Liban, "les positions qui doivent être adoptées" face à la guerre entre Israël et le Hamas, a indiqué vendredi la formation pro-iranienne.

L'État israélien et les États-Unis craignent l'ouverture d'un second front au nord d'Israël à la frontière avec le Liban, si le Hezbollah, soutenu par l'Iran, décidait d'intervenir massivement.

Depuis le début de la guerre le 7 octobre, l'implication du Hezbollah depuis le sud du Liban est restée limitée à des bombardements sur des positions israéliennes dans le nord, visant à soutenir le Hamas, son allié.

Environ 1.300 Israéliens ont été tués dans l'attaque du Hamas et plus de 1.500 Palestiniens lors de la riposte israélienne, selon les autorités locales.

Le chef du Hezbollah et le ministre iranien "se sont concertés au sujet des responsabilités qui incombent à tous, et des positions qui doivent être prises face aux événements historiques et aux derniers développements", selon le communiqué du Hezbollah.