Gaza: le Hamas annonce plus de 60 morts dans des frappes israéliennes "intenses"

Plus de 60 Palestiniens ont été tués à travers la bande de Gaza dans des bombardements israéliens "intenses" menés dans la nuit de dimanche à lundi, selon un communiqué du gouvernement du Hamas.

"Plus de 60 martyrs et des dizaines de blessés dans de nouveaux massacres commis cette nuit et à l'aube par les forces d'occupation", écrit le Bureau de presse du gouvernement du Hamas.

Selon le texte, les frappes et les bombardements d'artillerie ont visé les villes de Khan Younès et Rafah (sud de la bande de Gaza), où l'armée israélienne concentre désormais son offensive, ainsi que d'autres zones du territoire assiégé.