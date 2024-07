Gaza: le photojournaliste de l'AFP Said Khatib reçoit un prestigieux prix en Espagne

Said Khatib a été récompensé par le journal ABC, organisateur de ces prestigieux prix de journalisme, pour une image montrant le 12 octobre 2023, moins d'une semaine après l'attaque sanglante menée en Israël par le Hamas, des enfants à la fenêtre d'une voiture circulant devant les décombres d'un immeuble détruit par une frappe israélienne à Rafah.

Le photojournaliste de l'AFP Said Khatib a reçu jeudi le prestigieux prix Mingote à Madrid, en présence du roi d'Espagne Felipe VI et de la reine Letizia, pour un cliché réalisé dans la bande de Gaza en octobre 2023.

Le prix Mingote, décerné par un jury de journalistes espagnols, est l'un des plus prestigieux en Espagne pour un journaliste et est rarement attribué à un non hispanophone. Il récompense chaque année une photo, un dessin de presse ou une caricature.

"Les dernières photographies publiées par (Said) Khatib dénoncent les souffrances de la population civile (...). Ses clichés captent les difficultés auxquelles sont confrontés les plus défavorisés dans le conflit", avait salué en mai 2024 ABC au moment de l'annonce des lauréats des prix.

Au cours de la soirée, la correspondante de la télévision publique espagnole Rosa María Calaf a quant à elle reçu le prix Luca de Tena, récompensant son parcours professionnel, et le réalisateur Rodrigo Cortes a reçu le prix Mariano de Cavia, pour une chronique publiée dans le quotidien ABC.