Gaza: le président iranien appelle les "pays musulmans" à "se coordonner" face à Israël

Le président iranien Ebrahim Raïssi a appelé les "pays musulmans et arabes" à "se coordonner" pour "stopper les crimes" d'Israël contre Gaza, a indiqué jeudi la présidence.

"Aujourd'hui, tous les pays musulmans et arabes et tous les peuples libres de la terre doivent se rassembler et se coordonner afin de stopper les crimes du régime sioniste contre la nation palestinienne opprimée", a déclaré M. Raïssi au cours d'un appel téléphonique à son homologue syrien Bachar al-Assad tard mercredi, selon le communiqué publié jeudi.

"Sur cette base, la République islamique d'Iran va essayer de mettre sur pied cette coordination aussi vite que possible en contactant les dirigeants des pays musulmans", a-t-il ajouté.