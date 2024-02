Gaza: le roi de Jordanie veut un cessez-le-feu, Biden continue à parler de pause

Le roi Abdallah II a réclamé lundi un "cessez-le-feu durable immédiatement" à Gaza devant Joe Biden, lequel a préféré évoquer une pause "d'au moins six semaines" dans le cadre d'un accord, qui reste à trouver, sur la libération des otages encore détenus dans l'enclave.

Le président américain, lui, rejette toujours cette idée d'une cessation des hostilités sans conditions et à durée indéterminée.

"Les Etats-Unis travaillent à un accord de libération des otages entre Israël et le Hamas, qui amènerait immédiatement une période de calme d'au moins six semaines à Gaza", pouvant déboucher sur "quelque chose de plus durable", a dit le démocrate de 81 ans.

Les deux dirigeants ont par ailleurs chacun évoqué la situation de Rafah, ville du sud de la bande de Gaza qui est le prochain objectif militaire affiché d'Israël, en termes un peu différents.