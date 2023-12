Gaza: le vote du Conseil de sécurité de l'ONU à nouveau reporté

Après de multiples reports depuis lundi, le Conseil de sécurité de l'ONU a de nouveau reporté mercredi son vote sur une nouvelle résolution destinée à améliorer la situation humanitaire catastrophique à Gaza, un vote à l'issue toujours incertaine après des négociations compliquées.

"Le Conseil de sécurité s'est mis d'accord pour poursuivre aujourd'hui les négociations et donner plus de temps pour la diplomatie. Et la présidence va reprogrammer le vote pour demain matin" (jeudi), a déclaré à la presse l'ambassadeur de l'Equateur José Javier De la Gasca Lopez Dominguez qui préside le Conseil en décembre.