Gaza: l'Egypte construit une zone sécurisée fermée au Sinaï pour les déplacés

L'Egypte construit un camp fermé et sécurisé dans le Sinaï pour accueillir les Palestiniens de Gaza fuyant la guerre en cas d'offensive israélienne sur Rafah, selon un média américain et une ONG égyptienne.

Le Wall Street Journal affirme, citant des responsables égyptiens et des experts en sécurité, qu'"un enclos fermé de 13 km2" est construit à la frontière avec le territoire palestinien dévasté par plus de quatre mois de guerre entre Israël et le Hamas.