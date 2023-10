Gaza: l'Egypte va accueillir des blessés palestiniens

"La partie égyptienne nous a informé que demain mercredi 1er novembre, 81 blessés parmi les cas les plus graves sortiront pour être soignés dans des hôpitaux égyptiens", a indiqué dans la soirée l'autorité en charge des frontières dans la bande de Gaza, tenue par le Hamas depuis 2007 et où plus de 8.500 personnes ont été tuées et des milliers d'autres blessées.

Côté égyptien du terminal de Rafah, un responsable médical de la ville égyptienne d'Al-Arich affirme, lui, que "des équipes médicales seront présentes" mercredi "pour examiner les cas venant (de Gaza) dès leur arrivée (...) et déterminer les hôpitaux vers lesquels ils seront envoyés".