Gaza: les Etats-Unis s'efforceront de "conclure l'accord" de cessez-le-feu

Le Hamas a appelé à un "arrêt total de l'agression" à Gaza et proposé des "amendements" à la proposition annoncée par le président américain, "notamment un calendrier pour un cessez-le-feu permanent et le retrait total des troupes israéliennes de la bande de Gaza", avait indiqué une source au fait des discussions.

La veille, le Hamas a donné une réponse aux médiateurs du Qatar et de l'Egypte à un plan de cessez-le-feu annoncé le 31 mai par Joe Biden, proposé selon lui par Israël.

En visite de consultation avec le Qatar sur la réponse du Hamas, M. Blinken a déclaré que le mouvement islamiste palestinien, en guerre depuis plus de huit mois contre Israël dans la bande de Gaza, aurait pu donner un "oui clair et simple".

"Cela ne veut pas dire qu'il sera comblé car, en fin de compte, c'est le Hamas qui devra décider", a-t-il par ailleurs tenu à souligner. "Plus cela dure, plus les gens souffriront, et il est temps de cesser les marchandages", a-t-il encore dit.