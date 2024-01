Gaza: les otages vont recevoir des médicaments "dans les prochains jours"

Au moins un tiers des otages souffrent de maladies chroniques et nécessitent un traitement, selon un rapport publié mardi par un collectif des familles d'otages, "Bring them home now" ("Ramenez-les maintenant à la maison".

"Beaucoup d'autres ont été blessés" lors de leur enlèvement et nécessitent des soins, et d'autres souffrent de pathologies liées aux conditions de captivité, selon le collectif.

Ce groupe de familles maintient la pression sur le gouvernement israélien pour obtenir la libération des otages depuis le début de la guerre déclenchée par l'attaque du Hamas, qui a fait environ 1.140 morts, majoritairement des civils, selon les autorités israéliennes.