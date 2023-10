Gaza: l'ONU demande l'évacuation d'écoles après un avertissement israélien

"Nous avons fait ce que nous avons pu pour protester et rejeter cette décision, mais la conclusion est que dorénavant nos infrastructures ne sont plus sûres", a regretté l'agence, appelant à une évacuation "immédiate".

L'armée israélienne "continue à appeler les habitants du nord (de la bande) de Gaza à évacuer" la zone "en accord avec (ses) instructions" données le 13 octobre, a de son côté réagi une de ses porte-parole, sollicitée par l'AFP.

Dans le même temps, le Croissant rouge palestinien a dit avoir reçu "une menace des autorités d'occupation (Israël, ndlr) de frappe sur l'hôpital Al-Quds", dans la ville de Gaza.

"Plus de 400 patients sont traités dans l'hôpital et environ 12.000 civils déplacés y ont pris abri, en plus du personnel médical", a indiqué cette source dans un communiqué, appelant "la communauté internationale à agir immédiatement et urgemment".