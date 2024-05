Gaza: l'Unrwa suspend ses distributions de nourriture dans la ville de Rafah

"Suite à l'opération militaire (israélienne) en cours dans l'est de Rafah", depuis le 7 mai, "le centre de distribution de l'Unrwa et l'entrepôt du PAM", le programme alimentaire mondial, "tous deux situés à Rafah, sont désormais inaccessibles", affirme l'agence sur X, et "les distributions de nourriture sont actuellement suspendues en raison du manque de fournitures et de l'insécurité" dans la ville.