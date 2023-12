Gaza: nouvelle manifestation pro-palestinienne à Paris

Une nouvelle manifestation pro-palestinienne rassemblant plusieurs milliers de personnes en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et en Cisjordanie a été organisée dimanche à Paris, a constaté l'AFP.

Le cortège s'est élancé vers 14h00 depuis la place de la République à l'appel du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens (CNPJDPI) rassemblant associations, syndicats et partis politiques marqués à gauche.