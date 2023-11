A Gaza, opération israélienne dans l'hôpital al-Chifa

L'armée israélienne mène mercredi une opération "ciblée" contre le Hamas dans l'hôpital al-Chifa, le plus important de la bande de Gaza où s'entassent des milliers de personnes mais reste considéré comme un site militaire stratégique par Israël et les Etats-Unis.

L'armée israélienne dispose sur place "d'équipes médicales et de personnes parlant arabe qui ont été entrainées spécifiquement pour cet environnement sensible et complexe et ce dans le but qu'aucun tort ne soit causé aux civils utilisés par le Hamas comme boucliers humains", a-t-elle ajouté sans préciser ses cibles.

Un haut responsable du Hamas a déclaré à l'AFP voir des "chars" et des "commandos" dans le complexe de l'hôpital.

"Je suis dans l'hôpital et je vois des dizaines de soldats et de commandos aux urgences et à la réception et il y a des chars qui sont entrés dans le complexe de l'hôpital", a déclaré à l'AFP Youssef Abul Reesh, un haut responsable du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, appelant l'ONU et la communauté internationale à intervenir "immédiatement" pour mettre fin à cette opération.