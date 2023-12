A Gaza, où la faim tenaille, ruée sur les rations alimentaires

Ce déplacé originaire de la ville de Gaza cuisine bénévolement pour venir en aide aux autres Palestiniens qui connaissent les mêmes difficultés que lui.

"Le moment le plus difficile, pour moi, c'est quand on distribue les repas", dit-il à l'AFP.

"Je ressens un pincement au coeur quand il n'y a plus de nourriture et que les enfants se plaignent et disent qu'ils n'ont pas assez mangé", se désole-t-il.