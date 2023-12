A Gaza, restaurer d'antiques réchauds en laiton pour la cuisine

Dans un atelier gazaoui, Ibrahim Shouman redonne vie à d'antiques réchauds en laiton, et de l'espoir aux déplacés privés de gaz ou de bois pour la cuisine. Un coup de pince, une mèche neuve, une recharge de carburant maison et une gerbe de feu crépite, comme un miracle.

Aujourd'hui, l'ensemble de la bande de Gaza est pilonnée et le théâtre de combats acharnés au sol entre les forces israéliennes et les commandos du Hamas. La situation humanitaire, partout, est catastrophique.

- Lutte pour la survie -

"Les gens ont cherché du bois de chauffage partout, mais il n'y en a plus. Il faudrait l'acheter plus cher et ils n'ont plus beaucoup d'argent", explique Ibrahim Shouman dont les clients suivent les gestes précis quand il frotte, tord, ajuste les pièces, un piston, le brûleur, la réserve.

Chaque jour est de fait une lutte pour la survie, la collecte de nourriture, de vêtements chauds. Une prise de courant, du petit bois ou du gaz valent de l'or alors que les déplacés ont été plongés dans la plus grande pauvreté.