Gaza : taux de pauvreté de près de 100% et économie à genoux après un an de guerre

Après plus d'un an de guerre entre Israël et le Hamas, la quasi totalité de la population à Gaza "vit dans la pauvreté" avec une économie à genoux et un taux de chômage "stupéfiant", alerte l'ONU jeudi.

"Elle a fondamentalement modifié le paysage socio-économique de Gaza, tout en affectant gravement l'économie et le marché du travail de la Cisjordanie. L'impact se fera sentir pour les générations à venir", met-elle en garde.

"L'impact de la guerre dans la bande de Gaza est allé bien au-delà des pertes en vies humaines, des conditions humanitaires désespérées et des destructions physiques", explique Ruba Jaradat, directrice régionale de l'OIT pour les Etats arabes.

Parallèlement, la contraction économique significative en Cisjordanie "devrait avoir plus que doublé le taux de pauvreté à court terme", passant de 12% en 2023 à 28% à la mi-2024, selon le bulletin.

En Cisjordanie, le taux de chômage s'est élevé en moyenne à 34,9% entre début octobre 2023 et fin septembre 2024, tandis qu'à Gaza, "il a atteint la moyenne stupéfiante de 79,7%", précise l'OIT.

Le bilan économique de la guerre a été également très lourd et sans précédent pour les territoires palestiniens occupés, insiste l'OIT.

La Cisjordanie a connu une contraction de 21,7% du PIB par rapport aux 12 mois précédents, tandis que le PIB de la bande de Gaza a chuté de 84,7%.

A Gaza, plus de 42.400 Palestiniens ont été tués, majoritairement des civils, dans l'offensive israélienne de représailles à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du mouvement islamiste.

L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.206 personnes en Israël, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des chiffres officiels israéliens et incluant les otages morts ou tués en captivité à Gaza.

- Flambée des prix -

Les statistiques "reflètent l'arrêt de la plupart des activités économiques à Gaza en raison de la destruction des habitations et des infrastructures, et du déplacement récurrent des travailleurs et des employeurs", explique l'OIT.

"Cette situation a conduit soit à une cessation totale du travail, soit à une prédominance du travail informel et irrégulier, principalement axé sur la fourniture de biens et de services essentiels", selon l'organisation.

Parallèlement à la diminution des revenus, les Gazaouis ont dû faire face à la hausse des prix, l’inflation d’une année sur l’autre atteignant 248% en août 2024.

Cette flambée des prix a gravement érodé le pouvoir d’achat des ménages "ce qui fait qu’il leur est de plus en plus difficile de répondre à leurs besoins les plus élémentaires".

Mercredi l'ONU a mis en garde contre le risque de famine dans le territoire totalement bouclé.

"En Cisjordanie, les barrières israéliennes à la circulation des personnes et des biens, associées à des restrictions commerciales plus larges et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, ont gravement affecté l'économie", note l'OIT, ajoutant que la fermeture du marché du travail israélien aux travailleurs palestiniens a encore davantage mis à mal les moyens de subsistance.

Depuis le 7-Octobre, au moins 703 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie par des soldats ou colons israéliens, selon des données du ministère de la Santé palestinien basé à Ramallah.

Des responsables israéliens affirment qu'au moins 24 Israéliens, civils ou membres des forces de sécurité, ont été tués dans des attaques menées par des militants palestiniens ou lors d'opérations militaires israéliennes au cours de la même période en Cisjordanie.