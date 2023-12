Gaza: un nouvel hôpital pris d'assaut par l'armée israélienne, selon le directeur

L'armée israélienne a assiégé cet hôpital de la ville de Gaza, arrêté plusieurs médecins, infirmiers et blessés, et détruit une partie de l'enceinte, a affirmé à l'AFP le directeur de l'établissement, le médecin Fadel Naïm.

Al-Ahli Arab, aussi appelé hôpital baptiste, avait déjà été endommagé après une explosion sur son parking le 17 octobre, ayant causé plus de 400 morts selon les autorités du Hamas.

Al-Chifa, plus grand complexe hospitalier de la bande de Gaza, ne fonctionne plus qu'a minima et avec une équipe très réduite, après avoir été visé en novembre par une opération d'envergure de l'armée israélienne qui accuse le Hamas de s'en servir comme un centre de commandement.

L'écosystème de santé de Gaza est ainsi fortement déstabilisé avec moins d'un tiers des hôpitaux toujours opérationnels, et ce partiellement, d'après l'ONU.