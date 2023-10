Gaza: une opération terrestre "massive" d'Israël serait "une erreur", estime Macron

"Intervenir sur le plan terrestre si c'est pour cibler des groupes terroristes de manière totalement identifiée, c'est un choix qui lui appartient, qui correspond à la définition (du droit international)", a-t-il dit devant des journalistes en réitérant le droit d'Israël à se "défendre" et à "protéger" sa population, "dans un cadre qui est celui du respect des populations civiles".

"Si c'est une intervention massive qui met en danger la vie des populations civiles, alors je pense que c'est une erreur et c'est une erreur pour Israël aussi parce que ce n'est pas de nature à protéger dans la durée Israël et parce que ça n'est pas compatible avec le respect des populations civiles, du droit international humanitaire et même des règles de la guerre", a affirmé M. Macron avant de décoller du Caire où il a rencontré son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi.