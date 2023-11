Gaza: une "tragédie" sanitaire se profile, selon l'Unicef

Une véritable "tragédie" sanitaire se profile dans la bande de Gaza, en raison du manque de carburant et d'eau, a averti le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) mardi.

Le porte-parole a également souligné qu'il était très difficile de pratiquer une hygiène personnelle ou même tout simplement de se laver les mains à Gaza, où Israël a lancé une opération militaire dans la foulée de l'attaque sanglante du 7 octobre par le mouvement islamiste palestinien Hamas.

En Israël, 1.200 personnes, en grande majorité des civils, ont été tuées lors de l'attaque, et environ 240 personnes prises en otages, selon les autorités. Dans la bande de Gaza, plus de 13.300 personnes ont été tuées dans les bombardements israéliens, dont plus de 5.600 enfants, selon le gouvernement du Hamas.

"Si l'accès des enfants à l'eau et à l'assainissement à Gaza reste limité et insuffisant, nous allons voir une augmentation tragique (...) du nombre de décès d'enfants", a relevé M. Elder.