Gaza: une trêve de 40 jours proposée au Hamas

Une proposition de cessez-le-feu dans la bande de Gaza a été présentée au Hamas, prévoyant une cessation des hostilités pendant 40 jours associée à la libération d'otages et de prisonniers, a déclaré lundi à Ryad le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron.

Une délégation du Hamas était attendue en Egypte lundi où elle devrait répondre à la dernière proposition des médiateurs en faveur d'une trêve à Gaza associée à la libération d'otages, après bientôt sept mois de guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

"J'espère que le Hamas acceptera cet accord et, franchement, toute la pression du monde et tous les yeux devraient être braqués sur lui aujourd'hui pour lui dire d'accepter cet accord", a déclaré M. Cameron.

Il a ajouté que le cadre proposé conduirait à un "arrêt des combats que nous voulons tous voir, si désespérément".

L'Egypte, le Qatar et les Etats-Unis tentent depuis des mois de négocier un accord entre Israël et le Hamas, et une récente dynamique semble suggérer un nouvel élan en faveur de l'arrêt des combats.