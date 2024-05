Geert Wilders optimiste pour la formation prochaine d'une coalition

Les partis VVD, NSC et BBB, tous à la droite de l'échiquier, pourraient former une coalition avec celui du politicien islamophobe et anti-UE. Vers 1h00 du matin mercredi, M. Wilders a fait savoir que les pourparlers devraient encore se poursuivre un tant soi peu dans la matinée. "J'espère, je pense que cela se passera bien, je ne vois pas comment cela pourrait ne pas bien se dérouler", a-t-il déclaré selon l'agence de presse néerlandaise ANP.

Les quatre partis négocient depuis mardi matin au sujet d'un possible cabinet. Selon média public NOS, les discussions de formation d'une coalition n'ont jamais pris autant de temps.