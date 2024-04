Géorgie: le parti au pouvoir organise une contre-manifestation

"Nous exhortons les patriotes de tout le pays à se rassembler et à dire non aux révolutions financées par l'argent sale, aux attaques contre l'Eglise ... à la propagande LGBT, à la propagande de la drogue, au discrédit des institutions de l'Etat, au radicalisme et à la polarisation", a déclaré le Rêve géorgien dans un communiqué.

Le milliardaire Bidzina Ivanichvili, président du Rêve géorgien et considéré comme l'homme fort de la Géorgie, devait s'adresser à la foule.

Depuis la mi-avril, des milliers de manifestants descendent dans les rues en Géorgie pour protester contre ce projet de loi controversé sur "l'influence étrangère", comparé par ses détracteurs à une loi russe répressive sur "les agents de l'étranger" utilisée pour réduire au silence les dissidents et étrangler la société civile.