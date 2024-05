Géorgie: les Etats-Unis "condamnent" l'adoption de la loi sur "l'influence étrangère"

Les Etats-Unis ont "condamné" mardi l'adoption définitive par le Parlement géorgien d'une loi sur l'influence étrangère, malgré de multiples manifestations et des avertissements de la communauté internationale contre un texte calqué sur une loi répressive russe.

"En adoptant cette loi, le parti au pouvoir, le +Rêve géorgien+, éloigne le pays de la voie de l'intégration européenne et ignore les aspirations euro-atlantiques du peuple géorgien qui est descendu dans la rue pendant des semaines pour s'opposer à cette loi", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.

Le Parlement géorgien, où le parti au pouvoir est majoritaire, a contourné mardi un veto présidentiel et adopté définitivement cette loi sur l'influence étrangère. Celle-ci impose aux ONG ou médias recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger de s'enregistrer en tant qu'"organisation poursuivant les intérêts d'une puissance étrangère" et de se soumettre à un contrôle administratif.